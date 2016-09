06.09.2016

10. Brauereifest bei Dinkelacker

Das beliebte Brauereifest auf dem Gelände von Stuttgarts Familienbrauerei in der Tübinger Straße feiert am 10. und 11. September runden Geburtstag.

Wie in jedem Jahr erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm: zahlreiche Aktionen rund ums Bier, Live-Musik, eine Bier-Olympiade für die Großen und die Familienwelt mit abwechslungsreichen Aktionen zum Spielen und Mitmachen für die kleinen Gäste. Im Rahmen einer Brauereiführung können die Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen und dabei viel Wissenswertes über das Bierbrauen erfahren.

Highlights zum Jubiläum

Exklusiv und frisch aus dem Fass gibt es an beiden Festtagen ein Brauereifestbier: ein malzgoldenes Märzenbier mit einem süffigen und herzhaften Geschmack. Der Street-Food-Market bietet vielfältige internationale und außergewöhnliche kulinarische Genüsse. Maultaschen und Kartoffelsalat werden am Samstag von Spitzenköchen der Meistervereinigung Baden-Württemberg e. V. kreiert. Die Einnahmen aus dem Verkauf der schwäbischen Spezialität sowie 50 Cent jeder verkauften Flasche Wulle werden für einen guten Zweck gespendet. Infos unter

www.familienbrauerei-dinkelacker.de im Bereich Veranstaltungen.