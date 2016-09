02.08.2016

20 Jahre Oliver Klein – Die Jubiläumsshow

Musik-Comedy vom Feinsten: Oliver Klein blickt auf eine erfolgreiche, vom Publikum und der Presse hochgelobte 20-jährige Bühnenkarriere zurück. Am 12. Juni 2016 ließ er im Renitenztheater seine besten Bühnenfiguren auftreten und gab dem begeisterten Publikum einen Ausblick auf die kommenden Jahre. In einer temporeichen und mitreißenden Show parodierte er Stars und Sternchen im rasanten Wechsel. Mit viel Gespür für aktuelle Themen variierte er altbekannte Songs und Schlager, erweckte Stars wie Frank Sinatra, Fats Domino und Johnny Cash zum Leben, wobei er gesanglich und durch seine Körpersprache beeindruckte. Oliver Klein singt live, er braucht kein Playback. Auch Zarah Leander und Heinz Rühmannn waren mit von der Partie. Der legendäre Freddy Mercury bewarb sich direkt aus dem Himmel bei Oli sucht den Superstar mit „Somebody to love“ und mit viel Herz ließ er auch Elvis wiederauferstehen: „In the Ghetto“ war ein besonderes Highlight der Show. Mal schrill und schräg, mal gefühlvoll und sentimental, ob als Frank N. Furter aus der Rocky Horror Show oder als Graf Krolock aus Tanz der Vampire – Klein hat eine faszinierende Spannweite.

Stefanie Haiber vom SWR trug als Special Guest zur Abwechslung bei: Mit scharfer Zunge berichtete sie über „Besonderheiten aus dem Ländle“ und überraschte mit ihrer Band „Steffi and the tall boys“.

Ein grandioser Abend.

Oliver Klein und Trott-war stehen schon seit Beginn seiner Karriere in Verbindung. Mit „Schau´n mer mal …“ endete ein Bericht über seine erste Show in der Trott-war-Ausgabe vom April 1997. Er hat mit seinem Können überzeugt.

Foto: Karin Engel-Hüppe