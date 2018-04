04.05.2018

Am 4. Mai erscheint die Sonderausgabe von Trott-war zur Fußball-WM

Ab heute können Interessierte unsere Trott-war-Sonderausgabe zur Fußball-Weltmeisterschaft im gesamten Verkaufsgebiet erwerben - von Heidelberg bis Ulm, von Backnang bis Tübingen und Stuttgart. Das Heft bietet kritische, unterhaltsame und informative Beiträge zur FIFA-Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland, aber auch zur Street Soccer Europameisterschaft der Obdachlosen. Sie findet vom 3. bis 8. Juli in Graz in Österreich statt.