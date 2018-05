02.05.2018

„Anstoß“ - Sonderausgabe zur Fußball-WM erstmals präsentiert

Wir haben - tatkräftig unterstützt von Peter und Alison Klein, den Inhabern des Museums "KUNSTWERK. Sammlung Klein" - eine Sonderausgabe zur Fußball-Weltmeisterschaft herausgebracht. Damit wollen wir den Fußball und die WM von einer ganz besonderen Seite zeigen.

Unser Experten- und Autorenteam ist in dieser Zusammensetzung sicherlich einmalig: Bundestrainer Joachim Löw, Jürgen Klinsmann, Sami Khedira, Guido Buchwald, Serdar Tasci, Kevin Kuranyi, Andreas Beck, Denis Aogo, Bibiana Steinhaus, Tom Bartels, Raffael Buschmann, Hajo Seppelt und natürlich unsere erfahrenen Trott-war-Autorinnen und -Autoren sind an diesem Heft beteiligt und geben exklusive Einblicke. Daneben stehen die Obdachlosen-EM in Graz, der Blindenfußball und andere Themen im Mittelpunkt. Trott-war und der Initiator Peter Klein haben heute, am 2. Mai, das Heft erstmals der Öffentlichkeit präsentiert, und zwar im "Kunstwerk" in Nussdorf.

Zur Ansicht des gesamten Titelbildes auf das Foto clicken!

Titelbild: Agentur Nittribitt