14.09.2017

Benefizkonzert für Trott-war

Am Freitag, den 13. Oktober,beginnt um 20 Uhr im THE PARIS in der Forststraße 9 in Stuttgart das Rocktrott Two, das zweite Benefizkonzert, das Duncan Bowen zugunsten von Trott-war veranstaltet. Neben bewährten alten Rock-Pop-Songs wird er einige neue von seinem aktuellen Album Sacrifice man spielen.

Bevor er mit seinen Bandfreunden Yngrid Salas Tamayo an Bass und Keyboards und Markus Hassold am Schlagzeug loslegt, wird Songwriter Andy Wilsing die Zuschauer einstimmen. Um die Technik wird sich Peter Trinkle kümmern. Die Räume stellt die langjährige Trott-war-Unterstützerin Geli Find zur Verfügung.

Der Eintritt ist kostenlos. Um Spenden zugunsten von Trott-war wird gebeten.

Foto: Fotodesign Bogner