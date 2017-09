14.09.2017

Besuchen Sie Trott-war in der Stuttgartnacht

Auch in diesem Jahr ist die Stuttgarter Straßenzeitung dabei, wenn am Samstag, den 14. Oktober, zahlreiche kulturelle Einrichtungen in der Landeshauptstadt ihre Türen für die Bürgerinnen und Bürger öffnen.

Jede volle Stunde von 19 bis 0 Uhr führt das Trott-war-Theaterteam ttt einige Szenen aus Dario Fos Stück „Bezahlt wird nicht!“ auf. Die gesellschaftskritische Komödie reizt zu herzhaftem Lachen.

Außerdem bietet die Straßenzeitung von 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr stündlich eine verkürzte Tour der beliebten alternativen Stadtführung „Im Blickpunkt“ an.

Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt für beide Veranstaltungen ist unser Büro in der Olgastraße 41. Für das leibliche Wohl der Gäste wird mit Getränken und kleinen Snacks gesorgt. Alle Beteiligten heißen Sie herzlich willkommen.

Bei uns können Sie im Vorverkauf Karten für die Stuttgartnacht erwerben.

Wo: Olgastraße 41

Wann: Montag bis Freitag, 7 bis 15.30 Uhr.

Auf www.stuttgartnacht.de finden Sie sämtliche Teilnehmenden, Touren, Programme und weitere Infos.

Foto: nächtliches Trott-war-Theater. Foto: Sylvia von Koch