01.02.2017

Familienbrauerei Dinkelacker erfüllt 100 Kinderwünsche

Seit Ende November pflückten die Mitarbeiter der Familienbrauerei Dinkelacker Wunschzettel vom festlich dekorierten Weihnachtsbaum im Empfangsbereich. Bei dem „Baumschmuck“ handelt es sich um 100 Wünsche von bedürftigen Kindern aus der Region, welche die Familienbrauerei gerne erfüllte. Mit ihrer diesjährigen Weihnachtsaktion unterstützt sie die gemeinnützige GmbH St. Josef in Stuttgart, die in Bad Cannstatt und Stuttgart Ost ein breites Angebot im Bereich Kindertagesstätten und Familienzentren bietet. Der freie katholische Träger stellt dabei die Wertschätzung eines jeden in den Mittelpunkt und bietet neben Kleidung und Lebensmitteln vor allem Anerkennung, Fürsorge und Respekt.