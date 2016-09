06.09.2016

Hoffest 2016

Der Tradition folgend fand eine Woche nach der Mitgliederversammlung das Trott-war-Hoffest statt. Ende Juli trafen sich Mitarbeiter, Vorstand, Mitglieder und Gäste erneut in der Hauptstätter Straße 138a. Bei strahlendem Sonnenschein stand einem gemütlichen Beisammensein nichts im Wege, so waren die Bänke und Tische im Hof bald gut besetzt. Die Trott-war-Heinzelmännchen, allen voran Iris Schuler aus dem Vertrieb, hatten den ganzen Tag geputzt, geschnippelt und angerichtet. Entsprechend üppig konnte das Salatbuffet bestückt werden. Mit dem Duft des Grillguts verbreiteten sich dann auch schnell der Hunger und die gute Laune unter den Besuchern. Unser Grillmeister Thomas Schuler hatte alle Hände voll zu tun, um die Wünsche der Gäste nach Fleisch und Wurst zu bedienen, was ihm sichtlich Spaß bereitete. Nur die vierbeinigen Gäste gingen leer aus und mussten sich mit artgerechtem Futter und Leitungswasser begnügen. / svk