06.09.2016

Immer guter Dinge

Das war Marian Trytko. Mit Leib und Seele war er Verkäufer und prägte das Bild der Straßenzeitung in der Öffentlichkeit. Er war eine Instanz.

Über 20 Jahre war Marian dabei: als einer der ersten festangestellten Verkäufer und langjähriger Verkäufersprecher, der immer ein offenes Ohr für die Verkäufer hatte und sich engagiert für alle Belange einsetzte. Er liebte die guten Dinge des Lebens, gönnte sie aber auch den anderen. Nicht nur diese Eigenschaft machte ihn so sympathisch.

Marian wurde 1958 in Wendlingen als Sohn polnischer Kriegsflüchtlinge geboren, wuchs dort auf und fing, nachdem er als 16-Jähriger die Schule verlassen hatte, ohne Lehre an zu arbeiten. Er war Lackierer, Kommissionier und Staplerfahrer, stieg zum Gruppenleiter auf. Durch den Bruch mit seinem Chef wurde er arbeitslos, schließlich auch obdachlos. Dann kam er zu Trott-war.

Anfangs verkaufte er in Nürtingen, später in Kirchheim unter Teck, wo er zum Stadtbild gehörte und ein gern gesehener Gast war. Außerdem verkaufte er lange Jahre in Stuttgart-Degerloch und die letzte Zeit hauptsächlich am Hauptbahnhof in Stuttgart. Er schätzte den Kontakt zu den Kunden und war nie um einen flotten Spruch verlegen.

Bis zuletzt verkaufte er die Straßenzeitung, ließ sich von seiner schweren Erkrankung nicht davon abhalten, einfach so weiterzumachen wie zuvor - so wie es ihm möglich war. Am 28. Juli 2016 ist er verstorben. Trott-war trauert um einen verdienten Kollegen, einen guten Freund und einzigartigen Menschen. Wir werden ihn nie vergessen.

Seinem Wunsch entsprechend wurde er auf dem Trott-war Gräberfeld auf dem Hauptfriedhof in Bad-Cannstatt beigesetzt. / keh