01.12.2016

Jugendmedientage 2016

Als Bundesfreiwilligendienstleistende in der Redaktion von Trott-war nahm ich Ende Oktober an den 15. Jugendmedientagen teil, einem der größten nationalen Kongresse für junge Medienmacher. Unter der Anleitung von Branchenexperten lernen die Teilnehmer das handwerkliche Know-how, erweitern ihre Medienkompetenz und knüpfen Kontakte zu Profis wie zu Gleichgesinnten. Der diesjährige Themenschwerpunkt „Medien- oder Märchenland?“ wurde in spannenden Podiumsdiskussionen, Workshops und Vorträgen thematisiert: Wie sollen wir bei dieser Menge an Informationen den Überblick behalten? Berichten die nationalen Medien vertrauenswürdig, und was hat es mit den „Lügenpresse“-Vorwürfen auf sich? Passend dazu fanden die Medientage in Dresden statt, das seit geraumer Zeit unter einem von Pegida verursachten Imageschaden leidet. Bei den Führungen durch ansässige Medienunternehmen und dem abschließenden Stadtrundgang war davon glücklicherweise nichts zu spüren. So bleiben mir die drei Tage als lehrreiche und spannende Zeit im Gedächtnis.

/ Laura Sprenger