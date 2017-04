28.04.2017

Konferenz zum Thema Jugendarmut

Am Dienstag, den 9. Mai, findet unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Fritz Kuhn im Rathaussaal die Konferenz „Gemeinsam gegen Jugendarmut“ statt. Im Rahmen des europäischen Projekts „Our Life. Our Voice. Young People and Poverty” setzten sich Jugendliche und junge Menschen mit Jugendarmut und ihren Folgen für die Betroffenen auseinander. Die Präsentation der Ergebnisse wird von fachlichen und politischen Beiträgen begleitet. Veranstalter der Konferenz ist der Internationale Bund, der Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschauung dabei unterstützt, ein selbstverantwortetes Leben zu führen.