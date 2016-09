06.09.2016

Mitgliederversammlung und Vorstandswahl

Am 22. Juli 2016 waren alle Mitglieder zur jährlichen Versammlung in die Räume von Trott-war eingeladen. Pünktlich um 17 Uhr konnte Vorstandssprecher Prof. Dr. Bertram Scheufele eröffnen und 27 stimmberechtigte Mitglieder begrüßen. Nachdem es keine Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung gab, hatte Bertram Scheufele zunächst die traurige Pflicht, um eine Gedenkminute für die Verstorbenen zu bitten. Im letzten Jahr verließen uns Trott-war Mitglied Volker König und Heinz Lüttgens, der lange Jahre im Vertrieb, bei der Stadtführung und als Verkäufer tätig war.

Mit seinem Rechenschaftsbericht konnte Bertram Scheufele die vielfältigen Aktivitäten des Vorstandes im letzten Jahr darlegen. Darunter weitere organisatorische Verbesserungen im Vertrieb, die Aufstockung von Personalstellen, Schaffung eines dualen Studienplatzes und die Herausgabe von Trott-war "Junior". Der Geschäftsführer nutzte die Gelegenheit, sich bei allen Mitarbeitern, dem Vorstand und insbesondere den Verkäufern zu bedanken, ohne die der Fortbestand der Zeitung undenkbar ist. Dank ging auch an die Sponsoren, Freunde und ehrenamtlichen Unterstützer des Vereins. Auch für 2015 konnte ein positives Ergebnis in Höhe von rund 89.405,- Euro präsentiert werden. Durch gestiegene Einnahmen bei der Zeitung und dem Pfandprojekt konnte der Einnahmenplan trotz sinkender Spendenzugänge überschritten werden. Allerdings wurde auch der Ausgabenplan nicht eingehalten, da durch die langwierige Krankheit von zwei Mitarbeitern und Umstrukturierung in der Verwaltung neues Personal eingestellt wurde. Den ausführlichen Geschäftsbericht finden Sie auf unserer Homepage.

Entsprechend konnte der Vorstand einstimmig entlastet werden und zwei der ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder wurden gebührend verabschiedet. Sowohl Karl Ilg als auch Bertram Scheufele hatten angekündigt, nicht mehr für eine weitere Wahl zu kandidieren. Das Pfandprojekt-Team hatte für Karl Ilg ein Plakat gestaltet, auf dem der Aufbau und die Geschichte des jungen Projektes abzulesen war, hatte er doch maßgeblich zum Gelingen der Sache beigetragen und viel seiner Freizeit eingebracht. Zur Verabschiedung von Bertram Scheufele hatte Helmut Schmid eigens ein Gedicht verfasst, das er in geübter Manier vortrug.

Zur Neuwahl stellten sich Julia Kunka-Rahnenführer, die schon seit rund einem Jahr ehrenamtlich für Trott-war tätig ist. Sie hat in dieser Zeit die Struktur des Vertriebs optimiert und mit EDV-Unterstützung neue Controlling-Möglichkeiten geschaffen.

Als zweiter Kandidat stellte sich Rainer Nübel vor, der seit Jahren als Journalist für namhafte Zeitungen und Zeitschriften, als Lehrbeauftragter an zwei Hochschulen und für die Agentur Zeitenspiegel tätig ist. Auch er ist Trott-war schon lange verbunden und wird sein Know-How in die redaktionelle Arbeit unserer Zeitung einbringen.

Beide Kandidaten wurden einstimmig von der Mitgliederversammlung in ihr neues Amt gewählt und bilden gemeinsam mit Jeppe Hau Knudsen, der für eine weitere Amtsperiode bestätigt wurde, den dreiköpfigen Vorstand. / svk