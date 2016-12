31.10.2016

Podium Ehrenamt tagt bei Trott-war

Unter dem Motto „Reiche Stadt – Arme Stadt“ Hilfe für Stuttgarter/innen in Not tagte das Podium Ehrenamt der städtischen FrEE-Akademie bei Trott-war in der Hauptstätter Straße 138a am 22. September von 18 bis 21 Uhr. Deren ehrenamtlich Tätige berichteten über die Möglichkeiten freiwilligen Engagements.

Obwohl Deutschland eines der wirtschaftsstärksten Länder der Welt ist, gehört Armut mittlerweile auch in deutschen Großstädten zum gewohnten Straßenbild. Für arme Menschen in Stuttgart engagieren sich viele Frauen und Männer ehrenamtlich und leisten damit eine wichtige Hilfe, so auch für Trott-war e.V.

Nachdem der für die Förderung bürgerschaftlichen Engagements Zuständige von der Landeshauptstadt Stuttgart, Reinhold Halder, die Gäste begrüßt hatte, führten unter Moderation von Martina Klein vom SWR Sabrina Pott und Catrin Hanke vom Sozialamt Stuttgart ins Thema ein. Es folgten Podiumsgespräche mit Helmut Schmid von Trott-war e. V., Ingrid Poppe und Bianca Jovanovic von der Schwäbischen Tafel e. V., Corinne Montoya Rodriguez vom Familienzentrum Untertürkheim und Katja Bauer von der Bahnhofsmission Stuttgart. Die Gäste stellten viele Fragen und sagten nach der Veranstaltung mit Bewirtung durch Trott-war, die Veranstaltung sei sehr aufschlussreich und informativ gewesen und bekundeten ihre Zufriedenheit.

Foto: Sylvia von Koch

/ Helmut Schmid