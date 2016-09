06.09.2016

Publizistikpreis Senioren 2016

Lien Herzog mit "Manager einer Großfamilie" unter Top 30 von 148 Wettbewerbsbeiträgen: Der Publizistikpreis Senioren ist eine Initiative des Meyer-Hentschel Instituts, Saarbrücken und der Feier@bend Online Dienste für Senioren AG, Frankfurt. Er wird seit 2006 verliehen und zeichnet Wortjournalisten und Fotografen aus, die sich mit älteren Menschen im 21. Jahrhundert befassen.

Die Reportage "Manager einer Großfamilie" ist in der Trott-war-Sonderausgabe "Bauen und Wohnen" vom Oktober 2015 erschienen. Lien Herzog besuchte eine Senioren-WG, in der die jüngste Bewohnerin 64, die älteste 91 Jahre alt ist. Einfühlsam und anschaulich beschreibt sie den Alltag der Bewohnerinnen, die von einer Alltagsbegleiterin unterstützt werden. Im Juli erhielt sie das Ergebnis ihrer Teilnahme an dem ausgeschriebenen Preis. Die Initiatoren gratulierten ihr "zu dieser hervorragenden journalistischen Leistung" und wünschten ihr weiterhin viel Erfolg.

Trott-war freut sich mit Lien Herzog. / keh