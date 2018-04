23.03.2018

Stuttgarter Fotokünstler Przemek Zajfert schenkt Trott-war ein Werk



Im Februar besuchten Trott-war-Redakteure den Stuttgarter Fotokünstler Przemek Zajfert und seinen Sohn Patrick in deren Atelier in der Gutbrodstraße. Ungefähr eine Stunde durften sie ihm bei der Arbeit über die Schulter schauen und einige fertige und entstehende Werke bewundern. Kurz vor dem Abschied überreichte Zajfert beiden jeweils eines seiner Werke als Geschenk, die bald die Wände in den Räumen von Trott-war schmücken werden. Wir bedanken uns sehr herzlich bei ihm und bei Frank Schön für die Leihgabe.

Foto: N. Nissen