04.08.2017

Stuttgarter Kickers-Fanclub spendet an Trott-war

Belinda und René Weller vom Fanclub „Bierdurscht“ überreichten am 21.Juni 2017 eine Spende in Höhe von 300 Euro an Trott-war. Die insgesamt zwölf Mitglieder des Kickers-Fanclubs hatten Unterschriften von Fans und Spielern der Mannschaft auf einem Trikot gesammelt. Die anschließende Versteigerung erzielte eine Summe von 100 Euro, die durch Spenden von Mitgliedern des Fanclubs und Fans der Stuttgarter Kickers aufgestockt wurde. Der Gesamterlös ging zur Hälfte an Trott-war und an den Tierschutz. Trott-war bedankt sich herzlich bei allen Beteiligten.

Belinda und René Weller vom Fanclub Bierdurscht überreichen Laura Sprenger, Bundesfreiwillige in der Redaktion, den symbolischen Scheck über 300 Euro

Foto: Karin Engel-Hüppe