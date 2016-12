01.12.2016

Trott-war auf dem Martinimarkt

Anlässlich des Martinimarktes tummelten sich am Wochenende des 12. und 13. Novembers zahlreiche Schaulustige auf dem Marienplatz. Trott-war, nur wenige Meter entfernt beheimatet, war ebenfalls mit einem Stand vertreten und freut sich über Einnahmen in Höhe von rund 500 Euro. Das bunte Sortiment haben Personen gespendet, die Trott-war auf diese Weise immer wieder großzügig unterstützen; von gestrickten Socken, Mützen und Schals über selbstgebackene Plätzchen bis hin zu einem bunten Allerlei aus kleinen Figuren, Schlüsselanhängern und Co. war alles dabei. Der eine oder andere Besucher hat sicher schon potenzielle Weihnachtsgeschenke entdeckt – für seine Liebsten oder sich selbst.





/ Laura Sprenger





Foto: Laura Sprenger