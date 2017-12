15.12.2017

Trott-war auf dem Weihnachtsmarkt Freiberg

Auch in diesem Jahr haben wir auf dem Weihnachtsmarkt in Freiberg etliche schöne Sachen angeboten, die Spender und vor allem Spenderinnen für uns gestrickt, gehäkelt, gebastelt, geschnitten, gemalt, eingekocht, aussortiert oder gekauft haben. Am Ende kamen dadurch rund 550 Euro in unsere Kasse.

Wir bedanken uns bei allen Spenderinnen und Spendern. Zudem möchten wir uns bei den Schülern und Lehrern bedanken, die uns während des Weihnachtsmarktes mit einer riesigen Kleiderspende überrascht haben.