31.10.2016

Trott-war auf Weihnachtsmärkten der Region

Auch diesen Winter beteiligt sich Trott-war mit einem Verkaufs- und Informationsstand an Weihnachtsmärkten in und um Stuttgart: dem Martinimarkt auf dem Marienplatz sowie den Märkten in Vaihingen und voraussichtlich auch in Freiberg am Neckar. Die Besucher dürfen sich erneut über selbst hergestellte Artikel und allerlei Weihnachtliches freuen. Darüber hinaus werden alle Sachspenden, von Büchern und CDs über Kleidung bis zu vielerlei Nützlichem und Dekorativem, angeboten. Ihre Fragen rund um Trott-war und seine verschiedenen Projekte werden natürlich auch gerne beantwortet. Das gesamte Sortiment haben Personen gespendet, die Trott-war auf diese Weise immer wieder großzügig unterstützen. Die Einnahmen gehen zu 100 Prozent an Trott-war e. V. und kommen auf diese Weise unmittelbar unseren Verkäuferinnen und Verkäufern zugute.

Unsere Termine – zum Vormerken:

Martinimarkt auf dem Marienplatz in Stuttgart: 12. und 13. November, jeweils von 11-18 Uhr

Stuttgart-Vaihingen: 26. und 27. November, Sa 11-20 Uhr, So 11-19 Uhr

Freiberg am Neckar: 3. und 4. Dezember, Sa 16-21 Uhr, So 11-18 Uhr

/ Laura Sprenger