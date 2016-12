01.12.2016

Trott-war bei der stuttgartnacht 2016

Am 15. Oktober präsentierten sich Trott-war und 69 andere Kultureinrichtungen im den rund 10.000 Besuchern der stuttgartnacht. Von 19 bis 2 Uhr kamen sie in den Genuss zahlreicher Konzerte, Tanz- und Theatershows, Führungen, Filme, Lesungen und Partys, verteilt über das gesamte Stadtgebiet. Das Trott-war Theater-Team ttt gab unter der Regie von Uwe Determann einen zwanzigminütigen Ausschnitt aus dem Theaterstück „Bezahlt wird nicht!“ zum Besten. Bei der Komödie des italienischen Literaturnobelpreisträgers Dario Fo handelt es sich um eine turbulente Mischung aus Farce, Posse und Politklamauk. Darüber hinaus bestand stündlich die Möglichkeit, an einer verkürzten Version der beliebten Alternativen Stadtführung teilzunehmen. In der Zeit zwischen Theateraufführung und Schnuppertour wurden die Schaulustigen mit Getränken und kleinen Snacks versorgt. Auch kommendes Jahr, am 14. Oktober 2017, wird Trott-war bei der stuttgartnacht vertreten sein.





/ Laura Sprenger