31.10.2016

Trott-war-Verkäufer erklimmt Siegertreppchen bei Gewichtheben-WM

Alfred Wagner kann es einfach nicht lassen: Im Alter von 72 Jahren nahm er Anfang Oktober an der Senioren-Weltmeisterschaft im Gewichtheben teil. 964 Frauen und Männer aus 50 Ländern, darunter Brasilien, Kasachstan und Australien, kamen im baden-württembergischen Bad Rappenau zusammen, um die Hantel zu hieven. In zehn Altersklassen traten die Senioren – zu denen man ab 35 Jahren zählt – bei den sogenannten „Masters“ gegeneinander an. Trott-war Verkäufer Alfred Wagner, der bereits im Kindesalter mit dem Gewichtheben begann und später als Sportlehrer in Rumänien tätig war, setzte sich in seiner Altersgruppe gegen 15 Konkurrenten durch und sicherte sich so den 3. Platz. Wagner trainiert seit 1998 beim Sportverein Fellbach e.V. und konnte in der Vergangenheit bereits mehrere Erfolge erzielen, etwa den 2. Platz bei der WM im dänischen Kopenhagen. Mit dem 3. Platz ist er deswegen nicht ganz so zufrieden: „Ich will immer besser werden.“ Auch ein schwerer Schlaganfall, mit dem Alfred im Jahr 2003 zu kämpfen hatte, konnte ihn nicht von der körperlichen Ertüchtigung abbringen – im Gegenteil: Sport ist für ihn die beste Medizin und Tabletten, Tröpfchen und Co. jederzeit vorzuziehen. Mit seinem Kampfgeist möchte er auch andere Menschen dazu animieren, sich selbst niemals aufzugeben. Trott-war gratuliert Alfred herzlich zur tollen Leistung bei der diesjährigen Weltmeisterschaft.

/ Laura Sprenger

Foto: privat