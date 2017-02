01.02.2017

Verkäuferversammlung am 9. Januar 2017

Die erste Verkäuferversammlung des neuen Jahres war auch gleichzeitig die letzte in den alten Räumen von Trott-war. Während die Umzugsfirma bereits die Kisten verlud, die für die vorübergehende Unterkunft in der Uhlandstraße bestimmt waren, kamen die Verkäuferinnen und Verkäufer zusammen. Verkäufersprecher Thomas Schuler, die stellvertretende Verkäufersprecherin Inge Klose und Vertriebschef Uwe Determann informierten über die bevorstehenden Veränderungen. Die anstehende jährliche Wahl des Verkäufersprechers und seines Stellvertreters wurde mit großem Mehrheitsvotum verschoben. Alle sind zuversichtlich, dass es trotz schwieriger Bedingungen für den Vertrieb und die Ausgabe der Zeitungen im Wesentlichen so weiter geht wie bisher. Vorübergehend wird die Zeitung in der Garage hinter den neuen Büroräumen ausgegeben. Bis zum Umzug in die endgültigen Räume, voraussichtlich im Spätsommer dieses Jahres, gibt es kein Verkäuferzimmer, wo sich die Verkäufer täglich treffen und auch ein Frühstück bekommen. Vorübergehend verlieren sie ein Stück Heimat. Geschäftsführer Helmut Schmid setzt alles daran, eine Möglichkeit zu finden, dass sie zumindest wie bisher frühstücken können.

Foto und Text: keh