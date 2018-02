08.02.2018

Wohnung gesucht

Unser zuverlässiger Verkäufer Martin Vargicz sucht für sich und seine Verlobte Irina dringend eine 1- bis 2-Zimmer-Wohnung mit Küche und Dusche in Stuttgart und Umgebung. Bis 500 Euro warm. Der gelernte Gastronom und seine Verlobte möchten in Deutschland in der Altenpflege arbeiten, doch ohne Wohnung können sie keine Ausbildung beginnen.



Wenn Sie ein Angebot oder Fragen haben, können Sie gerne Frau Carle von Trott-war e. V. unter 0711 601 87 43-13 anrufen oder Herrn Vargicz unter 0151 / 66 33 17 30