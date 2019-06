03.06.2019

Beitrag von Trott-war-Verkäuferin erscheint im Magazin der Staatstheater Stuttgart

Für die Jubiläumsausgabe schrieb die Trott-war-Verkäuferin Dorothea Mengel einen kleinen Artikel. Darin erzählt sie, was sie an ihrem Verkaufsplatz, der Staatsoper Stuttgart, so mag und was sie dort fühlt.

Dieser Artikel kam sehr gut an und ist seit einigen Tagen auch in "Reihe 5" zu lesen, dem Magazin der Staatstheater Stuttgart.