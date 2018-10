02.10.2018

Dokumentation zum European Street Football Festival ist nun online!

Wer im Juli nicht im österreichischen Graz dabei sein konnte, kann dies nun auf der Website des Homeless Worldcup nachholen! Die von Jürgen Gruber und groox produzierte Dokumentation ist ab sofort auf www.homelessworldcup.at verfügbar. Viel Spaß beim Anschauen!



Vom 4. bis 6. Juli 2018 wurde in Graz das European Street Football Festival ausgetragen. 44 spannende Straßenfußball-Matches, hunderte begeisterte Zuschauende und mehr als 80 Sportlerinnen und Sportler aus 11 europäischen Nationen sorgten für internationales Flair in der Grazer Innenstadt. Dazu gab es ein sozialpädagogisches Rahmenprogramm, das die SportlerInnen mit Fluchthintergrund, Suchtkrankheit oder Erfahrungen mit Obdachlosigkeit nachhaltig auf ihrem Weg zurück in die Mitte der Gesellschaft unterstützt.

Foto: Homeless Worldcup