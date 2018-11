07.11.2018

Einladung zum Weihnachtsmarkt in Freiberg/Neckar

Wir laden Sie herzlich zu unserem Weihnachtsmarkt in Stuttgart und zum Weihnachtsstand in Freiberg am Neckar ein! Wir freuen uns auf Sie! Sie können mit uns die weihnachtliche Atmosphäre genießen, sich über Trott-war informieren und schöne Geschenke finden wie etwa Selbstgebasteltes, selbstgestrickte Socken, Marmelade oder Plätzchen. Die Einnahmen kommen ausschließlich sozial benachteiligten Menschen zugute.

Termine:

Kunsthandwerkermarkt im Foyer der Oskar-Paret-Schule, Freiberg am Neckar: Sa., 8. Dezember, von 16 bis 21 Uhr und So., 9. Dezember, von 10 bis 18 Uhr

Trott-war, Falkertstr. 56, 70176 Stuttgart-West: 15. Dezember von 13 bis 20 Uhr und am 16. Dezember von 10 bis 18 Uhr