06.07.2018

European Street Football Festival (vom 3. Juli bis 8. Juli), Tage 1 und 2:

Spannender Straßenfußball, internationales Flair in der Innenstadt, sportliche Herausforderungen und professionelle Unterstützung beim Weg zurück in die Mitte der Gesellschaft für die Spielerinnen und Spieler - das gab es an den ersten beiden Tagen des European Street Football Festivals (ESFF) in Graz.



Hochgewachsene Frauen in schwedischen Fußballtrikots, die barfuß und gutgelaunt einen Ball hin und her kicken, acht junge Männer, die auf einem Street Football-Platz direkt vor dem Rathaus dem runden Leder hinterherjagen und zwei mit jubelnden Fans gut gefüllte Tribünen – wer dieser Tage über den Grazer Hauptplatz geht, bekommt ein nicht gerade alltägliches Bild geboten. Der Grund dafür ist das European Street Football Festival 2018, das mit sozialem Straßenfußball und mit mehr als achtzig Sportlerinnen und Sportlern aus acht Frauen- und sechs Herrenteams aus elf europäischen Nationen das Stadtbild bestimmt.



Sieg und Niederlage für Deutschland

Für die Deutschen ist die EM bisher ein emotionales Auf und Ab: Nach einer 1:6 Auftakt-Niederlage der Herren gegen Österreich am Mittwoch gewannen sie ihr zweites Spiel gegen Slowenien mit 7:2 Toren. Am Donnerstag mussten das deutsche Männerteam einen 1:9-Tiefschlag gegen die "Initiative Goal" einstecken und eine knappe Niederlage gegen England mit 7:9. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt, man setzt auf die kommenden Spiele.

Auch wenn sich die sportlichen Erfolge nicht bei allen Mannschaften auf die gleiche Weise einstellen können, ist die Stimmung ganz nach dem olympischen Motto „Dabei sein ist alles“ nach wie vor bei allen Teams gut.

Mehr als „nur“ Sport

Schließlich geht es beim sozialen Straßenfußball vor allem auch um den Zusammenhalt im Team, das Kennenlernen von Leuten anderer Nationen, um den Spaß und um die positive Wirkung des Sports. So nahmen die Teilnehmenden aller Mannschaften, die sich etwa aus Menschen mit Fluchthintergrund, Suchtkrankheit oder Erfahrungen der Obdachlosigkeit zusammensetzen, an den Vormittagen an sozialpädagogischen Workshops teil. Dabei wurden Themen wie Teambuilding oder Fairplay behandelt, die Sportlerinnen und Sportler bei ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen, und die positiven Effekte des Sports nachhaltig in ihrem Leben verankern sollen.



Regen als Spielverderber



Nach viel Sonne wurde am Donnerstagabend leider der Regen zum Spielverderber. Das Turnier musste nach den Viertelfinali der Frauen abgebrochen werden. Die verbleibenden Donnerstagspiele sollen heute, am Freitag dem 6. Juli, ab 12 Uhr nachgeholt werden.

(Foto: Caritas der Diözese Graz-Seckau)