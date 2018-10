04.10.2018

Premiere: neues Trott-war-Theaterstück

Nach langem Proben führt das Trott-war-Theater-Team ttt sein neues Stück auf. Die Premiere der Komödie „Bezahlt wird nicht“ von Dario Fo findet am 8. Dezember um 19.30 Uhr im Tagungszentrum Stuttgart-Hohenheim der Katholischen Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Paracelsusstraße 91 in 70599 Stuttgart statt.

Weitere Informationen und Kartenanfragen:

hohenheim@akademie-rs.de

Telefon (0711) 451034 600.

Ein weiterer Auftritt folgt am 15. Dezember um 19.30 Uhr im Katholischen Bildungswerk KBW in der Königstraße 7 in Stuttgart.

Auskünfte erhalten Sie dort unter (0711) 7050 600.



Fotos: Susanne Meiser